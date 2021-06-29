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Держдеп закликає американців не їздити в Росію та окупований Крим "через тероризм і переслідування"

Також в РФ останнім часом фіксують дуже високий рівень захворюваності на коронавірус.

Держдеп закликає американців не їздити в Росію та окупований Крим "через тероризм і переслідування"
Фото: 24smi.org

Державний департамент США рекомендував громадянам утриматися від поїздок до Росії "через тероризм, переслідування, обмежені можливості американського посольства і довільне застосування місцевого законодавства".

Про це повідомляється на сайті Держдепу.

У заяві наголошується, що в РФ не гарантуються права на мирні зібрання та свободу слова, діють натхненні екстремістською ідеологією терористичні організації, а також останнім часом фіксують дуже високий рівень захворюваності на коронавірус.

"Не подорожуйте до Росії через тероризм, переслідування з боку російських урядових службовців безпеки, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії і довільне застосування місцевого законодавства. Перегляньте також можливість поїздок через COVID-19 і пов’язані з цим обмеження", йдеться в заяві.

Американських громадян особливо застерегли від поїздок до Північного Кавказу, зокрема до Чечні і на гору Ельбрус, через "викрадення людей і ризик цивільних заворушень".

Також американцям не рекомендують подорожувати до Криму "через окупацію Росією української території і зловживання з боку окупаційної влади".

"Російські служби безпеки заарештовували громадян США за фальшивими звинуваченнями, відмовляли їм у справедливому і прозорому зверненні і засуджували їх під час таємних судових процесів або без подання доказів", - наголосили в Держдепі.

Нагадаємо, раніше посол США у Росії Джон Салліван заявив, що з 1 серпня Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії. Це пов'язано зі скорочення штату співробітників.

У квтіні цього року Росія заявила про висилку 10 американських дипломатів і заборону на найм росіян та співробітників третіх країн. Раніше в американських дипустановах в Росії працювали близько 1000 росіян, але РФ у відповідь на американські санкції вирішила урізати штати до 450.

З весни посли США і Росії були викликані до своїх країн, але на зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна було омовлено про повернення. Посол Росії повернувся в Штати 20 червня, американський посол до Росії - 24 червня.

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