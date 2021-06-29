Чехія відкриває офіс білоруської опозиції в Празі

Опозиційний рух вже має такі офіси в Литві та Польщі.

Чеська влада погодилася відкрити в Празі офіційний офіс білоруської опозиції, яка зазнає репресії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек, передає "Радіо Свобода".

"Білоруська опозиція має і матиме безсумнівну підтримку Чеської Республіки", - написав він у своєму твітері.

Рішення про відкриття такого офісу Прага ухвалила за кілька тижнів після того, як місто відвідала лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська.

Директор Центру європейських цінностей для політики безпеки в Празі Якуб Янда назвав це рішення "нагадуванням про 1920-ті, коли продемократичні росіяни знайшли безпечний притулок у Празі".

Dnes na jednání vlády s prezidentem republiky 🇨🇿 Milošem Zemanem. Dohodli jsme se na přípravě zřízení zastoupení běloruské opozice v Praze - po vzoru Litvy. Běloruská opozice má a bude mít jednoznačnou podporu České republiky. pic.twitter.com/dLwztgerX5 — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) June 28, 2021

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Білорусі викликало керівника представництва ЄС у Мінську Дірка Шюбеля і заявило про вихід зі Східного партнерства, а також рекомендувало йому виїхати до Брюсселю для консультацій.

Глава Ради ЄС Шарль Мішель, своєю чергою, пообіцяв білорусам підтримку і наголосив на їхньому праві організувати нові президентські вибори.