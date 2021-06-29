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Глава Ради ЄС пообіцяв білорусам підтримку і наголосив на їхньому праві організувати нові президентські вибори

"Білорусь зробила ще один крок назад, призупинивши участь в "Східному партнерстві".

Глава Ради ЄС пообіцяв білорусам підтримку і наголосив на їхньому праві організувати нові президентські вибори
президент Європейської Ради Шарль Мішель
Фото: EPA/UPG

Голова Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що рішення Мінська призупинити участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство" стало ще одним кроком білоруської влади, "що викликає зростання напруженості в регіоні".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Білорусь зробила ще один крок назад, призупинивши участь в "Східному партнерстві", - Мішель у твіттері.

"Це призведе до подальшого зростання напруженості, і це буде мати явну негативну дію на білоруського народу за рахунок позбавлення його можливостей, які дає співпраця з (ЄС, - ред.)", - зазначив він.

Мішель пообіцяв громадянам Білорусії підтримку і вказав на право жителів країни на організацію нових президентських виборів.

"Народу Білорусі: ви можете розраховувати на ЄС. Ми вступаємось за вас, проявляючи солідарність і надаючи практичну підтримку. Ми нагадуємо про ваше право вибрати для себе президента на нових, вільних і чесних виборах", - наголосив голова Євроради.

Нагадаємо,  Рада ЄС 24 червня офіційно прийняла рішення про введення секторальних санкцій проти Білорусі. Санкції стосуються торгівлі калійними добривами, нафтопродуктами, тютюновими виробами; вводиться заборона на доступ білоруського уряду і держбанків до фінансового ринку Європи. Заборона поширюється на контракти, укладені після 25 червня 2021 року.

ЄС ввів секторальні санкції після інциденту з примусовою посадкою літака авіакомпанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс, і затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

28 червня у відповідь на санкції ЄС Білорусь призупинила свою участь у Східному партнерстві, а режим Лукашенка попросив європейського посла залишити країну.

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