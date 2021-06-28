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В Ізраїлі призначили нового гендиректора МОЗ

Нахман Аш з листопада 2020 року очолював національну програму щодо боротьби з коронавірусом. 

В Ізраїлі призначили нового гендиректора МОЗ
Нахман Аш
Фото: Новости Израиля

Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Ніцан Горовіц призначив координатора щодо боротьби з коронавірусом, професора Нахмана Аша генеральним директором МОЗ. Про це пише News.ru Israel.

Попередній гендиректор МОЗ Хезі Леві напередодні подав у відставку після року на посаді. 

Нахман Аш з листопада 2020 року очолював національну програму щодо боротьби з коронавірусом. 

Призначення відбулося на тлі зростання кількості випадків заражень ковідом у країні. У травні і по середину червня в Ізраїлі фіксували менше сотні нових заражень щодня, однак ситуація змінилася в 20-х числах. За 25 червня підтвердили понад 190 заражень, за день до того - більше 200. 

Нагадаємо, в Ізраїлі з 25 червня повернули масковий режим у зв'язку з поширенням більш заразного варіанта коронавірусу, відомого як дельта. Кількість хворих збільшується, попри один з найвищих рівнів вакцинації у світі. В Ізраїлі повністю вакциновано 55% населення, у тому числі близько 76% дорослих.

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