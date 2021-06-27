Загинув один із ліквідаторів пожежі, цивільні не постраждали.

У районі популярного турецького курорту Мармарис спалахнули масштабні лісові пожежі.

Фото: twitter.com

Як повідомляє Hurriyet, вогонь охопив лісові масиви поблизу готелів та поселень у прибережному районі Ічмелер після того як температура піднялася вище сезонних норм.

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün ormanlık arazide çıkan yangının ardından, bugün de Marmaris'te orman yangını çıktı



İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale ediyor https://t.co/SVBpVBWQU5 pic.twitter.com/aShF2MPi4M — Habertürk (@Haberturk) June 27, 2021

До боротьби із полум'ям, швидкому поширенню якого сприяє вітер, залучили авіацію та спецтехніку.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Відомо, що жертвою пожежі став один із її ліквідаторів. Про постраждалих серед цивільних не повідомляється.

Міністр Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на особливому контролі, повідомили в українському МЗС.

Як зазначив у твіттері речник МЗС Олег Ніколенко, постраждалих серед цивільних, зокрема українців, немає.