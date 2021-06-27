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На курорті в Туреччині спалахнули лісові пожежі, українські туристи не постраждали

Загинув один із ліквідаторів пожежі, цивільні не постраждали.

У районі популярного турецького курорту Мармарис спалахнули масштабні лісові пожежі.

Фото: twitter.com

Як повідомляє Hurriyet, вогонь охопив лісові масиви поблизу готелів та поселень у прибережному районі Ічмелер після того як температура піднялася вище сезонних норм.

До боротьби із полум'ям, швидкому поширенню якого сприяє вітер, залучили авіацію та спецтехніку.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Відомо, що жертвою пожежі став один із її ліквідаторів. Про постраждалих серед цивільних не повідомляється.

Міністр Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на особливому контролі, повідомили в українському МЗС.

Як зазначив у твіттері речник МЗС Олег Ніколенко, постраждалих серед цивільних, зокрема українців, немає.

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