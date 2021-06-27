У районі популярного турецького курорту Мармарис спалахнули масштабні лісові пожежі.
Як повідомляє Hurriyet, вогонь охопив лісові масиви поблизу готелів та поселень у прибережному районі Ічмелер після того як температура піднялася вище сезонних норм.
Antalya'nın Kaş ilçesinde dün ormanlık arazide çıkan yangının ardından, bugün de Marmaris'te orman yangını çıktı— Habertürk (@Haberturk) June 27, 2021
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale ediyor https://t.co/SVBpVBWQU5 pic.twitter.com/aShF2MPi4M
До боротьби із полум'ям, швидкому поширенню якого сприяє вітер, залучили авіацію та спецтехніку.
Відомо, що жертвою пожежі став один із її ліквідаторів. Про постраждалих серед цивільних не повідомляється.
Міністр Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії тримати ситуацію на особливому контролі, повідомили в українському МЗС.
Як зазначив у твіттері речник МЗС Олег Ніколенко, постраждалих серед цивільних, зокрема українців, немає.