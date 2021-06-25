Україна зацікавилась перспективами імпорту зрідженого газу з Туреччини

Україна зацікавилась перспективами імпорту зрідженого природного газу (LNG) з Туреччини.

Про це повідомляється на сайті Міненерго.

"Уряд нашої держави глибоко зацікавлений в активізації спільних проєктів між Україною і Турецькою Республікою в сфері енергетики. Хочу відзначити значний потенціал двостороннього партнерства в енергетичній сфері, зокрема, в нафтогазовій і атомній галузях, електроенергетиці, а також у контексті будівництва генеруючих потужностей і альтернативних джерел енергії", - сказав заступник міністра енергетики Ярослав Демченков на засіданні українсько-турецької робочої групи з питань енергетики у четвер, 24 червня.

Україна давно заявляла про бажання про будівництво власного LNG-терміналу, але ці плани зіткнулися з проблемою у вигляді позиції Туреччини. Вона вбачала небезпеку в проходженні танкерів з паливом через Босфор і Дарданелли. Тому Україна почала розглядати можливість імпорту газу через термінали інших країн, зокрема Польщі і Хорватії. Туреччина також нарощує потужності LNG-терміналів.

"На даний момент ми не є активним гравцем LNG-ринку, проте геополітична ситуація та зменшення обсягів транзиту змушують шукати нові напрями торгівлі та співпраці для забезпечення завантаженості власної газотранспортної системи. Саме тому, співпраця з Турецькою Республікою в розрізі поставок LNG є пріоритетною для нас", – підкреслив заступник міністра.

Сторони домовились сприяти співпраці компаній енергетичного сектору щодо диверсифікації поставок природного газу до України, що включає в себе розбудову інфраструктури LNG-терміналів. Також Україна та Туреччина домовились співпрацювати щодо транспортування природного газу через Трансбалканський трубопровід в обох напрямках між Україною та Туреччиною.

Нагадаємо, у травні 2020 року Кабінет Міністрів погодив меморандум про постачання скрапленого газу зі США в Україну через польський термінал Свіноуйсьце або плавучу установку в Гданську. Через кілька місяців американська сторона меморандуму Louisiana Natural Gas Exports відмовилася від проєкту.