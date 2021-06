Епіцентр виготовив апсайклінг-сумки з банерів першої у світі zero waste виставки

До Всесвітнього дня вторинного використання (Upcycling Day) 24 червня Епіцентр спільно з агенцією Postmen презентували унікальну дизайнерську колекцію сумок. Усі вони виготовлені з банерів першої у світі zero waste виставки — «Леся Українка: 150 імен», яка відбулася ще навесні.

Під час створення великих експозицій та івентів використовується чимало матеріалів, які згодом потрапляють у смітник та забруднюють планету. Розробляючи концепт масштабної виставки, присвяченої 150-річчю Лесі Українки, Епіцентр та Postmen вирішили зробити її максимально екологічною та безвідходною. Усі матеріали експозицій були розсортовані та пройшли повторне перероблення, щоби знову потрапити до вжитку.

З банерів виставки, які ще на початку березня прикрашали фасад Українського дому, створили унікальну дизайнерську колекцію сумок — не лише екологічних, але й таких, які навіть через роки нагадуватимуть про виставку, присвячену українській поетесі. Від сьогодні їх можна передзамовити на сайті Епіцентру.

Моделі рюкзаків, тулбегів, шоперів, кейсів для ноутбуків та сумок-«бананок». У кожного предмета — свій унікальний принт, адже вони були виготовлені з різних частин банерів. Колекцію створено спільно з апсайклінговою компанією Re:ban.

Кошти, отримані з продажу сумок, спрямують на підтримку літературно-меморіального музею Лесі Українки в Новограді-Волинському.

«Останнім часом усе більше брендів доєднуються до подібних екоініціатив. «Леся Українка: 150 імен» стала першою у світі zero waste виставкою, і ми переконані, що вона знаменує глобальну тенденцію свідомого та безвідходного споживання. Круто, що в Україні апсайклінг активно просувається. Ми завжди раді долучатися до подібних проєктів», — відзначила СМО “Епіцентр К” з реклами та маркетингу Ірина Шинкаренко.

Серед інших екоініціатив компанії — збір та перероблення вживаних батарейок. Минулого року Епіцентр разом із постачальниками Duracell, VARTA, GP та Hausmark профінансував перероблення близько 60 тонн батарейок на заводі у Румунії.

На креативному фестивалі Ukrainian Creative Stories проєкт отримав: золото Ukrainian Design The Very Best Of в категорії Promotional, DM design; бронзу ADC*UA — Any other in Design та бронзу КМФР — Collaborations & partnerships