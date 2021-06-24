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Колишній нардеп від "Батьківщини" Рябчин став радником Вітренка в "Нафтогазі"

Він займатиметься питаннями розвитку низьковуглецевих бізнесів та зеленого курсу ЄС.

Колишній нардеп від "Батьківщини" Рябчин став радником Вітренка в "Нафтогазі"
Фото: naftogaz.com

Колишній депутат Верховної Ради від "Батьківщини" Олексій Рябчин став радником голови правління "Нафтогазу України".

Про це повідомляється на сайті компанії.

Рябчин зосередиться на питаннях розвитку низьковуглецевих бізнесів та зеленого курсу Євросоюзу.

"Він працюватиме над налагодженням сталої взаємодії з питань розвитку низьковуглецевих бізнесів та EU Green Deal з органами державної влади, міжнародними організаціями, представниками органів державної влади США та країн-членів ЄС, аналітичними центрами та засобами масової інформації", - йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

У минулому скликанні парламенту Рябчин був головою підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності. У 2010 році захистив дисертацію на тему "Еколого-енергетична безпека світогосподарського розвитку в умовах глобалізації".

В період з жовтня 2019 року до травня 2020 року він займав посаду заступника міністра енергетики та захисту довкілля, на якій також займався питаннями енергоефективності. Його звільнили через "низьку результативність".

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