Коболєв про Медведчука в газових переговорах: "Було відчуття його присутності як посередника з боку Росії"

Нинішній народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук був присутній на газових перемовинах України та РФ 2014 року лише один раз, і, схоже, як посередник з боку Росії.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив ексглава правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв. Колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль також розповіла про перемовини за участі Медведчука.

"Ми приїжджаємо в Москву, а саме в «Білий Дім» (будинок уряду РФ) до пана Козака. Входимо в його великий кабінет і бачимо там особу, яку для нас було несподівано там побачити, власне Медведчука. У цей момент Андрій Володимирович (Коболєв) запитує мене: «Ви знали, що він тут буде?» Я кажу: «Ні, а ви?» - «І я не знав», - сказала Зеркаль.

Присутність Медведчука на переговорах, які зокрема стосувалися питання газових активів у Криму, російська сторона ніяк не пояснювала, зазначив колишній глава НАК Андрій Коболєв.

"У цьому особливість переговорів з росіянами на їхній території. Це - саме та причина, з якої ми відмовилися вести переговори з Газпромом в Росії. На своїй території вони не завжди обтяжують себе щось пояснювати. Просто сказали: «Ну, ви ж знаєте, хто це?» Природно, ми знаємо, хто це. «Добре, він теж буде на переговорах» ... Було відчуття, що він був присутній як посередник, як людина зі сторони Росії", - сказав Коболєв.

Він додав, що це був єдиний раз, коли він з ним перетинався за одним столом переговорів.

"Наскільки я розумію, Медведчук в тій ситуації мав стосунок до організації зустрічі. Таке у мене склалося враження", - зазначив ексглава правління НАК.

Нагадаємо, що у газових перемовинах 2014 року брали участь Україна, Росія та представники Євросоюзу в якості посередників. На так званих плівках Медведчука, оприлюднених Bihus.info, Медведчук говорив про те, що президент Петро Порошенко нібито дав вказівку НАК на газових перемовинах лобіювати інтереси Москви. Пізніше цю інформацію прокоментував Андрій Коболєв. Він зазначив, що жоден із представників української влади не тиснув на НАК для здачі інтересів України в переговорах.