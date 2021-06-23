​Росіяни могли знати про завдання української делегації на газових переговорах 2014 року, - Коболєв

Російська сторона могла наперед знати технічні завдання української делегації на газових переговорах 2014 року.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів колишній глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"З великою ймовірністю, одержуваний нами текст техзавдання опинявся у російських раніше, ніж у нас", - сказав він.

Це підтвердила колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль.

"Одного разу я була на переговорах, але не газових, інших з росіянами. І ось я щось говорю, виступаю, а росіяни розуміють, що я йду не по заздалегідь заготовленому тексту... І в кінці раунду вони запитують: "А коли ви повернетеся до своєї позиції?", - розповіла вона в інтерв'ю LB.ua.

Коболєв також зазначив, що підтвердження про оперативне інформування російської сторони про плани України були з 2006 року.

"Я пам'ятаю це ще з 2006-2008 років, коли вони мені розповідали про рішення нашого уряду, про які я ще нічого не знав. Було б нерозумно відчувати ілюзії щодо того, що росіяни не знали тексту наших завдань на переговори", - зазначив колишній глава НАК.

Нагадаємо, у 2014 році у Брюсселі відбулися тривалі газові переговори України та РФ за посередництва Єврокомісії. Спочатку переговори завершилися безрезультатно, оскільки обидві сторони наполягали на своїх умовах. Зрештою сторони узгодили так званий зимовий пакет постачання газу з РФ в Україну.