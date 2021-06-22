"Слуги народу" дозволили без тендерів будівництво аеропортів і залізниці на 5 млрд під приводом Дня незалежності, – "Наші гроші"

Виконавців будівництва обиратимуть за закритою переговорною процедурою, а не на відкритих торгах.

Ухвалений 3 червня законопроєкт №5309 містить виключення до закону про "Публічні закупівлі", завдяки яким деякі будівельні проєкти дозволили проводити за закритою переговорною процедурою, а не на відкритих торгах.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на поправки до законопроєкту.

Нардепка "Слуги народу" Роксолана Підласа подала поправку, яка встановляює, що до 28 червня 2021 року закупівлі товарів, робіт і послуг для заходів 25-ї річниці Конституції України, здійснюються замовниками за переговорною процедурою.

Її колеги по фракції Олександр Трухін та Олександр Корнієнко подали поправки аналогічного сенсу про проведення по переговорній процедурі закупівель товарів, робіт та послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України. Ці закупівлі можна буде проводити до 24 серпня 2021 року згідно з переліком товарів, робіт і послуг, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Уряд 31 травня ухвалив розпорядження "Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України". Окрім урочистостей, до цього переліку включено великі будівельні проекти, які згідно з ухваленим законом і потраплять під виключення:

модернізація шести регіональних аеропортів у Рівне, Вінниці, Дніпрі, Одесі, Херсоні та Закарпатті,

розбудова євроколії Київ – Львів – Скнилів,

завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит тощо.

Цей же законопроєкт, крім іншого, вивів будівництво Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва з-під дії закону про публічні закупівлі.

Нагадаємо, у Мінфіні заявили, що безпосередньо на святкування річниці незалежності витратять близько 100 млн, а решта суми з 5,4 млрд гривень витратять на підготовку. Підготовка включає інфраструктурні проєкти.