Разумков: Рада до кінця сесії розгляне в першому читанні законопроєкти щодо олігархів

Верховна Рада України до кінця поточної сесії розгляне в першому читанні проєкт Закону № 5599 про олігархів та альтернативні законопроєкти (№ 5599-1, 5599-2, 5599-3).

Про це голова ВРУ Дмитро Разумков повідомив в ефірі “Радіо Свобода”, йдеться на сайті парламенту.

“На наступному пленарному тижні або через тиждень, залежно від того, коли він буде підготовлений комітетом до розгляду, ми зможемо побачити законопроект в залі”, – сказав він.

За словами Разумкова, такий закон допоможе унормувати публічні відносини між чиновниками і представниками великого бізнесу.

Він відзначив, що підтримує ідею декларування чиновниками своїх зустрічей із представниками великого бізнесу. Однак спікер Верховної Ради переконаний, що формувати реєстр олігархів має не РНБО, а спеціальний державний орган.

“Закон прописаний на 10 років. Сьогодні ми маємо одного Президента і розуміємо, як він буде діяти. Але після його каденції потрібно мати запобіжники, які не дозволять використовувати цей механізм не на користь держави”, – сказав Разумков.

Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. Президент розповів, що у олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За його словами, потенційним олігархам дадуть час позбавитися від цього впливу.

Законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" № 5559 було внесено до Верховної Ради 2 червня.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, у реєстр олігархів точно попадуть Петро Порошенко та Ігор Коломойський.

Опозиційна партія "Європейська солідарність" вважає, що законопроєкт про олігархів направлений особисто проти її лідера Петра Порошенко.

Пізніше Зеленський анонсував ще кілька законопроєктів проти олігархів.