Разумков висловився за кримінальну відповідальність для чиновників за подвійне громадянство

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що для чиновників з подвійним громадянством варто б запровадити кримінальну відповідальність.

Про це він сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я погано ставлюся до подвійного громадянства. Громадянство повинне бути одне. Особливо сьогодні. Тому що це ризик для тих територій, які поки що тимчасово окуповані, і тих, які знаходяться в безпосередній близькості, і, на жаль, для інших наших територій. Це раз. Два - я абсолютно згоден з позицією, що не може бути подвійного громадянства у чиновників, просто не може. І за це треба забирати або звільняти. А об’єктивно, то я ввів би, можливо, кримінальну відповідальність", - сказав спікер.

Разумков підкреслив, що сумнівається у патріотизмі таких осіб.

"Я не розумію, на яку державу ти будеш працювати, коли отримаєш посаду народного депутата, міністра, голови РДА", - сказав він.

Нагадаємо, що у березні 2021 року Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів та СБУ провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних з подвійним (множинним) громадянством.

Наслідком такого аналізу має стати заборона на виконання функцій держави або місцевого самоврядування особами з іноземним паспортом.