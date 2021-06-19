У Великобританії зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19
У Великобританії зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19
Через рясні зливи затопило Ялту, мешканців просять не виходити з дому
Через рясні зливи затопило Ялту, мешканців просять не виходити з дому
Фукс прокоментував запровадження РНБО санкцій проти нього
Фукс прокоментував запровадження РНБО санкцій проти нього
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
Що пропонує урядовий законопроєкт №5600 і чому це погано для економіки
Що пропонує урядовий законопроєкт №5600 і чому це погано для економіки
У Ботсвані знайшли один з найбільших в історії алмазів
У Ботсвані знайшли один з найбільших в історії алмазів
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео
Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео
ГоловнаПолітика

Разумков висловився за кримінальну відповідальність для чиновників за подвійне громадянство

"Громадянство повинне бути одне. Особливо сьогодні".

Разумков висловився за кримінальну відповідальність для чиновників за подвійне громадянство
Фото: скрін трансляції

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що для чиновників з подвійним громадянством варто б запровадити кримінальну відповідальність.

Про це він сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я погано ставлюся до подвійного громадянства. Громадянство повинне бути одне. Особливо сьогодні. Тому що це ризик для тих територій, які поки що тимчасово окуповані, і тих, які знаходяться в безпосередній близькості, і, на жаль, для інших наших територій. Це раз. Два - я абсолютно згоден з позицією, що не може бути подвійного громадянства у чиновників, просто не може. І за це треба забирати або звільняти. А об’єктивно, то я ввів би, можливо, кримінальну відповідальність", - сказав спікер.

Разумков підкреслив, що сумнівається у патріотизмі таких осіб.

"Я не розумію, на яку державу ти будеш працювати, коли отримаєш посаду народного депутата, міністра, голови РДА", - сказав він.

Нагадаємо, що у березні 2021 року Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів та СБУ провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних з подвійним (множинним) громадянством.

Наслідком такого аналізу має стати заборона на виконання функцій держави або місцевого самоврядування особами з іноземним паспортом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також