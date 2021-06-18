Фукс прокоментував запровадження РНБО санкцій проти нього

Бізнесмен заявив, що захищатиме свою репутацію в українських і міжнародних судах.

Харківський бізнесмен Павло Фукс прокоментував запроваджені проти нього санкції Ради національної безпеки та оборони.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Фукс заявив, що "не мав і не має ніякого відношення до компанії "Голден Деррік".

"Ніколи. Це легко перевірити, користуючись відкритими джерелами інформації і точно легко перевірити, використовуючи можливості РНБО", - написав бізнесмен.

"Так само легко перевірити, що дружина секретаря РНБО Данілова Людмила Володимирівна має частку в компаніях, якими також володіє Юрій Михайлович Бродський (син скандального Михайла Бродського). Наприклад, в розділі 7 декларації Данілова зазначено, що його дружина володіє часткою в ПрАТ "Київський деревообробний комбінат" (ЄДРПОУ 05421634). У цьому ж підприємстві часткою володіє Бродський Юрій Михайлович. За даними державного Агентства розвитку інфраструктури фондового ринку (SMIDA) з ПрАТ "Київський ДОК" пов'язано ТОВ "Новобуд Інвест" (ЄДРПОУ 36134785), частками в якому також володіють Людмила Данілова і Юрій Бродський (крім того, він вказаний керівником ТОВ)", - написав Фукс.

Бізнесмен наголосив, що захищатиме свою репутацію в українських і міжнародних судах.

Нагадаємо, сьогодні РНБО ввела повний пакет санкцій проти бізнесмена Павла Фукса, які можна застосувати згідно з українським законодавством. Також санкції впровадили щодо Дмитра Фірташа.

Санкції щодо Фукса ввели через його причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин. У березні РНБО запровадила максимальні санкції щодо 19 компаній, що володіють ліцензіями на використання надр. Як повідомив екснардеп Сергій Лещенко, компанії - надрокористувачі належать Фуксу. Сам бізнесмен свій зв'язок з цими компаніями заперечує.