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"Європейська солідарність" закликала президента ветувати закон про "нульове" декларування

У партії вважають, що влада планує за рахунок звичайних людей залатати дірки в бюджеті.

"Європейська солідарність" закликала президента ветувати закон про "нульове" декларування
Фото: Lb.ua

«Європейська солідарність» закликає Володимира Зеленського накласти вето на закон про так зване добровільне декларування – про це у Facebook повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

«Ухвалений днями закон про так зване добровільне декларування — це аж ніяк не про добровільне декларування. І зовсім не про податкову амністію. Це спроба зобов’язати середній клас заднім числом сплатити додатково 5% збору за активи, накопичені впродовж всієї незалежності України: гроші, квартири, дачі, машини», – зазначає Южаніна.

«Саме середній клас влада призначила винним у провалі своєї економічної політики і планує за рахунок звичайних людей залатати дірки в бюджеті. І, що найбільш цинічно, боляче вдарить податкова амністія по наших заробітчанах, які виїжджають працювати за кордон не від хорошого життя. Інший бік податкової амністії люди відчують не відразу, але може бути запізно», – наголошує депутатка.

«У вересні 2022 року завершиться період «добровільності» і тих, хто не подасть декларацію, податкова спитає про джерела походження їхніх статків. Якщо ж документального підтвердження придбання активів у людей немає (адже вони не зобов’язані зберігати документи довше? ніж три роки), сплатити доведеться вже не 5%, а 18%. І годі буде знайти правду в «найсправедливіших» українських судах», – прогнозує Южаніна.

«А найбільше шулерство монобільшості полягає в тому, що раніше вона вже звільнила від сплати ПДФО доходи фізичної особи за 2020, 2021 роки, отримані внаслідок ліквідації офшорів. Тобто для власників великого капіталу податкова амністія по факту відбулася під «нуль», решті ж громадян — добровільно-примусова сплата додаткового податку», – обурюється представниця «ЄС».

«На жаль, у процесі розгляду законопроєкту №5153 жодна поправка, спрямована на те, щоб зробити його менш жорстким по відношенню до людей, не була врахована.І коли головний ідеолог податкової амністії професор Г говорить, що акція буде добровільною і не матиме фіскальних наслідків, він вкотре бреше, не червоніючи. Адже прийнятим законом передбачено подальше посилення контролю за повнотою оподаткування доходів фізичних осіб (про що уряд має розробити окремий законопроєкт)», – пише Южаніна.

«Саме тому «Європейська солідарність» вимагає від Володимира Зеленського ветувати закон про податкову амністію, якщо він не хоче запам’ятатися як ворог середнього класу. А потім — ухвалити цей закон у Верховній Раді у новій редакції, що справді означатиме для людей підведення риски під минулим, в якому з тих чи інших причин податки сплачувалися не в повному обсязі, і початок податкової історії з чистого аркуша», – резюмує Южаніна.

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