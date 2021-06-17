РНБО анонсувала засідання 18 червня, у порядку денному п’ять питань

Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п’ятницю, 18 червня.
Попередньо планується розглянути п'ять питань порядку денного, інформує пресслужба РНБО.
- Щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України.
- (ТАЄМНО).
- Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
- Доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування", уведеного в дію Указом Президента України від 25 березня 2021 № 122.
- Різне.
По завершенні засідання відбудеться брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова (орієнтовно о 18:00).
Нагадаємо, Кабмін пропонує запровадити санкції проти 10 юридичних осіб із 8 країн за пропаганду агресії РФ.