РНБО анонсувала засідання 18 червня, у порядку денному п’ять питань

Одне з питань стосується санкцій.

Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п’ятницю, 18 червня.

Попередньо планується розглянути п'ять питань порядку денного, інформує пресслужба РНБО.

Щодо розгляду Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України. (ТАЄМНО). Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Доповідь голови Державної служби геології та надр України щодо стану виконання рішення РНБО України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування", уведеного в дію Указом Президента України від 25 березня 2021 № 122. Різне.

По завершенні засідання відбудеться брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова (орієнтовно о 18:00).

Нагадаємо, Кабмін пропонує запровадити санкції проти 10 юридичних осіб із 8 країн за пропаганду агресії РФ.