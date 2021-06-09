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Кабмін пропонує запровадити санкції проти 10 юридичних осіб із 8 країн за пропаганду агресії РФ

Обмеження стосуватимуться також шести фізичних осіб.

Кабмін пропонує запровадити санкції проти 10 юридичних осіб із 8 країн за пропаганду агресії РФ
Фото: EPA/UPG

Уряд схвалив та має протягом трьох днів внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозицію щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних та юридичних осіб, причетних до поширення продукції та інформаційного контенту, спрямованих на виправдання збройної агресії Російської Федерації проти України та тимчасової окупації РФ частини території України, популяризацію та пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ.

Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, санкції пропонується застосувати строком на три роки до 6 фізичних та 10 юридичних осіб, зареєстрованих у восьми країнах.

"Запропонований пакет санкцій до зазначених осіб передбачає блокування користування майном на території нашої держави, унеможливлює здійснення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, унеможливлює виведення капіталів за межі території України. Крім того, зупинить виконання економічних та фінансових зобов’язань, припинить надання телекомунікаційних послуг і заблокує можливість використання телекомунікаційних мереж загального користування, а також унеможливить передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, використання відповідних інтернет-ресурсів на території України", - зазначають у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру.

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