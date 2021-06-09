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Європейський суд скасував рішення Ради ЄС про санкції проти Януковича і його сина за 2019 рік

Обмежувальні заходи після того продовжувалися ще двічі і залишаються в силі.

Європейський суд скасував рішення Ради ЄС про санкції проти Януковича і його сина за 2019 рік
Фото: пресс-служба президента

Суд Європейського Союзу скасував рішення Ради ЄС від 2019 року про продовження санкцій проти колишнього президента Віктора Януковича та його сина Олександра Януковича.

Про це повідомила пресслужба суду.

Суд, який систематично скасовує санкційні рішення, що вже втратили чинність, аргументував свою позицію тим, що Рада ЄС не переконалася в тому, що українські судові органи забезпечили Януковичам права на ефективний захист.

Рішення суду не скасовує санкції, продовжені у 2021 році.

Нагадаємо, в березні 2014 року ЄС увів санкції у вигляді заморожування активів майже двох десятків колишніх вищих чиновників України, які можуть бути причетними до розкрадання державних коштів України.

Санкції щорічно продовжують, але список постійно скорочується.

Зараз в ньому залишаються експрезидент Віктор Янукович, його син Олександр, ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, його заступник Віктор Ратушняк, експрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, Сергій Курченко та ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко.

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