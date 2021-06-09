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​Зеленський і Трюдо обговорили спільні кроки з поглиблення партнерства

Президент також розповів прем'єру Канади прор безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України.

​Зеленський і Трюдо обговорили спільні кроки з поглиблення партнерства
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, пыд час якоъ співрозмовники скоординували позиції з ключових питань порядку денного напередодні самітів "Групи семи" та НАТО.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський поінформував Трюдо про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України. Президент наголосив, що наразі відбулося відведення лише частини російських військ і важкого озброєння з тимчасово окупованих територій.

"Росія майже не проводила відведення. Зі 105 тисяч російських військових лише 11 тисяч пішли назад", - сказав  Зеленський.

Він наголосив, що важливо зберігати міжнародний тиск на РФ для досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні. Президент також зазначив, що проєкт "Північний потік – 2" є політичною зброєю Росії.

Трюдо підтвердив непохитну підтримку з боку Канади суверенітету та територіальної цілісності України та солідарність з нашою державою у протидії тривалій агресії РФ.

"Ми залишаємося великими друзями. Будемо продовжувати підтримувати Україну", - сказав він.

Співрозмовники також обговорили практичну взаємодію на шляху України до членства в НАТО.

Зеленський підтвердив запрошення Трюдо відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував створити новий формат переговорів, який включав би Донбас, Крим та "Північний потік-2".

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