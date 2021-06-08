РФ обурилась відсутністю росіян в законопроєкті Зеленського про корінні народи

Державна Дума РФ обурилась відсутністю росіян в законопроєкті Володимира Зеленського про корінні народи.

У вівторок російський парламент, склад якого Україна вважає нелегітимним, ухвалив заяву з засудженням законопроєкту.

Депутати РФ назвали законопроєкт "кричущою провокацією", направленою на "українізацію багатонаціональної України".

"Влада України йде шляхом Латвії та Естонії, які закріпили в законах і на практиці ганебний титул «негромадяни» для свого російського населення. Цілком очевидно, що винайдене президентом України визначення «корінного народу» направлене зовсім не на надання якихось прав і привілеїв практично відсутнім за межами Криму караїмам, кримчакам і кримським татарам, а на навіювання росіянам, білорусам, молдаванам, угорцям, русинам і представникам інших національностей, які є громадянами України, усвідомлення своєї меншовартості", - сказано в заяві.

"Державна Дума розглядає внесений президентом України законопроєкт як образу історичної пам'яті, нову спробу вбити клин між українським, російським та іншими корінними народами України", - заявили російські депутати.

Вони закликали парламентські асамблеї Європи та СНД, а також парламенти країн Євросоюзу також засудити законопроєкт.

18 травня Зеленський запропонував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про корінні народи України.

Він передбачає, що корінним народом є автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутної мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Під ці ознаки підпадають кримські татари, караїми та кримчаки.

Всі три народи проживають на окупованій території Криму.