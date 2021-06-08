Більшість українців не підтримують висування Зеленського на другий термін, - опитування

Більшість українців не підтримують балотування Володимира Зеленського на другий президентський термін у 2024 році.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилось 27 травня -1 червня.

54% опитаних респондентів заявили, що не підтримують балотування, 37% - що підтримують. Решта або не визначились зі своїм ставленням, або відповіли, що до наступних виборів ще забагато часу.

Водночас, якби вибори президента відбулися найближчим часом, Зеленський впевнено виграв би перший тур.

За нього готові проголосувати 27,3% респондентів (серед тих, хто планує піти на вибори і визначився з підтримкою).

Президентський рейтинг Петра Порошенка - 14,6%, Юлії Тимошенко - 11,9%, Ігоря Смешка - 9,5%, Юрія Бойка - 9,2% (ще 4,3% має його однопартієць Віктор Медведчук).

Соціологи опитали 2000 респондентів. Інтерв'ю проводилися телефоном з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Статистична похибка вибірки - 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, що перед виборами 2019 року Володимир Зеленський обіцяв за один президентський термін змінити країну і передати її новому президенту.

Проте вже у 2020 році Зеленський заявив, що подумає про другий термін, бо однієї каденції йому не вистачить для реалізації задуманого.

У березні 2021 року лідери "Слуги народу" Олександр Корнієнко та Давид Арахамія заявили, що партія проситиме Зеленського балотуватися на другий термін.