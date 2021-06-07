"Європейська Солідарність" презентувала онлайн-платформу для комунікації онлайн депутатів і партійців

У Києві на з’їзді партії «Європейська Солідарність» презентували «ЄС платформу» для комунікації онлайн депутатів всіх рівнів і партійців. Про це повідомила пресслужба "ЄС".

«Ми вирішили в партії розробити абсолютно нову платформу, де кожен депутат від «Європейської Солідарності» буде мати зворотній зв‘язок для того, щоб висловлювати свої позиції, які точно будуть почуті. Будуть обговорюватися ті ініціативи, які партія висуває як лідерська опозиційна сила», – сказав голова «Європейської Солідарності», експрезидент України Петро Порошенко.

Він зазначив, що платформа дозволить здійснювати ефективну координацію дій у Верховній Раді, в обласних і місцевих радах.

«Я думаю, що це буде абсолютно небачена ситуація серед українського політичного життя. Це буде ще одним доказом, що ми з вами є справжньою, крутою, поки що опозиційною, але лідируючою політичною силою України. Найкращою. Чому я в цьому впевнений? Бо ми єдина команда – крута, драйвова, правильна, європейська», – сказав Порошенко.

«Ми – команда з колосальним досвідом вирішення найскладніших проблем. Ми – команда переможців. Ми з вами переможемо заради України і українців, які чекають цієї перемоги», – наголосив експрезидент.