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Посли країн "Великої сімки" закликали нардепів ухвалити законопроєкт про реформу СБУ

Запровадження змін може стати "великим кроком уперед у перетворенні СБУ в сучасне контррозвідувальне агентство". 

Посли країн "Великої сімки" закликали нардепів ухвалити законопроєкт про реформу СБУ
Фото: EPA/UPG

Посли країн "Великої сімки" привітали законопроєкт про Службу безпеки України та закликали народних депутатів ухвалити його. На сторінці G7AmbReformUA в Twitter йдеться, що законопроєкт передбачає основу для справжньої реформи та відмову від повноважень досудового слідства, скорочення штату й демілітаризацію. 

"Посли закликають народних депутатів скористатися цією значною можливістю й прийняти цей закон. Його запровадження стане великим кроком уперед у перетворенні СБУ в сучасне контррозвідувальне агентство, яке працює відповідно до найкращих міжнародних практик", - переконані дипломати.

До "Групи семи" входять Німеччина, США, Японія, Велика Британія, Франція, Італія та Канада. 

Оновлений до другого читання законопроєкт про СБУ передбачає урізання деяких повноважень Служби. Зокрема, СБУ, згідно з пропозиціями, не зможе вести нові досудові розслідування, а старі має завершити до кінця 2022 року чи передати їх в інші органи. Крім того, в СБУ не повинно бути ізоляторів тимчасового тримання. 

У першому читані законопроєкт ухвалили в січні цього року. 

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