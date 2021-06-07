​67 мільйонерів зі "Слуги Народу" отримують компенсацію для оренди житла, - КВУ

Комітет виборців України проаналізував декларації депутатів Верховної Ради, які отримують бюджетну компенсацію для оренди житла.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Так, із 147 нардепів, які орендують житло за бюджетні кошти, 81 має на своїх рахунках більше 1 млн гривень. Серед депутатів-мільйонерів найбільше представників фракції "Слуга Народу" (67 осіб). Також по чотири депутати-мільйонери, які орендують житло, входять до складу груп "За майбутнє" та "Довіра", два депутати – позафракційні, два – члени "Євросолідарності", один – "Батьківщини", та один з "Опозиційної платформа За життя".

Серед найбагатших депутатів, які отримують бюджетні кошти на оренду житла: - Олег Воронько, «Слуга Народу», (задекларував 129 млн гривень); Сергій Магера, позафракційний (25,5 млн грн); Остап Шипайло, «Слуга Народу» (22,5 млн гривень) Олександр Трухін, «Слуга Народу» (20,9 млн гривень); Анатолій Урбанський, «За майбутнє» (19,8 млн гривень); Олександр Пономарьов, ОПЗЖ (19,3 млн гривень); Олег Мейдич, «Батьківщина» (14 млн гривень); Валерій Лунченко, «Довіра» (12,8 млн гривень); Степан Чернявський, «Слуга Народу» (11,5 млн гривень); Павло Павліш, «Слуга Народу» (10,8 млн гривень).

"На думку КВУ, в Верховній Раді варто відмовитися від практики виплати коштів для народних депутатів на оренду житла. Абсолютна більшість депутатів, які отримують такі кошти, могли б оплачувати винайм житла самостійно. Розмір заробітної плати народного депутата дозволяє оплачувати оренду квартири в м. Києві без допомоги коштів платників податків. Законодавчі норми щодо компенсації депутатам коштів на винайм житла є пережитком минулого, від якого варто відмовитися", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Відповідно до ч.1 ст. 35 Закону "Про статус народного депутата України" у витратах на забезпечення діяльності ВРУ передбачаються кошти на оренду житла або винайм готельного номера. Народному депутату на оренду житла або винайм готельного номера на підставі його заяви щомісячно видаються кошти для компенсації вартості оренди. Право на отримання таких коштів мають народні депутати, не забезпечені житлом у місті Києві, і місце проживання яких, відповідно до їхньої реєстрації, знаходиться на відстані понад 30 км від меж міста.

В середньому щомісячно народні депутати отримують з бюджету 20 тис. гривень для винайму житла.

Нагадаємо, у квітні депутати фракції "Слуга народу" задекларували 1 млрд 103 млн гривень готівкових коштів. Також майже 100 "слуг народу" у 2020 році купили автомобіль, квартиру або землю.

Крім того, українські чиновники в 2021 році задекларували 75 млрд гривень у біткоїнах.