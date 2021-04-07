​Майже 100 "слуг народу" у 2020 році купили автомобіль, квартиру або землю, - КВУ

До прикладу, нові авто придбали лише п'ятеро депутатів "Батьківщини", і по троє - "Голосу" та "Євросолідарності".

Минулого року 97 народних депутатів фракції "Слуга Народу" придбали автомобіль, квартиру або землю.

Про це повідомляє Комітет виборців України, який проаналізував декларації народних депутатів за 2020 рік.

Сукупно "слуги" придбали в 2020 році 74 автомобілі. Найчастіше депутати купували авто марки Toyota, Mercedes та BMW. Загальна вартість машин склала 63 млн грн.

Серед народних депутатів, які придбали авто: Валерій Божик (Volkswagen Toureg, 1,9 млн грн), Арсеній Пушкаренко (Toyota Land Cruiser 200, 1,7 млн), Андрій Одарченко (Mercedes-Benz GLS 350, 1,7 млн), Ігор Негулевський (BMW М760LI, 1,4 млн), Любов Шпак (BMW X3, 1,2 млн), Володимир Воронов (Toyota Camry 70 H, 928 тис.), Ольга Василевська-Смаглюк (Mercedes-Benz GLK 250, 650 тис.), Орест Саламаха (Audi A5, 560 тис.), Ігор Мурдій (Toyota Camry, 550 тис.), Єлизавета Ясько (Suzuki Vitara, 470 тис.) та Олег Арсенюк (Audi A6, 437 тис. грн).

Також нові автомобілі задекларували дружини Миколи Тищенка (Mercedes-Benz E400, 1,3 млн грн), Юрія Корявченкова (Toyota Land Cruiser, 2 млн), Андрій Геруса (Volvo XC90, 1,4 млн), Павла Якименка (BMW X6 M50i/G06, 2,9 млн), Юрія Арістова (Porsche Macan R4 II, 2,3 млн), Олександра Завітневича (Volvo XC60, 1,5 млн). Дружина голови фракції Давида Арахамії оформила квадроцикл вартістю 972 тис. грн та автомобіль Mercedes-Benz вартістю 1,6 млн грн.

"Купівельна активність депутатів «Слуги Народу» є вищою, ніж в депутатів інших фракцій ВР. До прикладу, в 2020 році нові автомобілі придбали лише п'ятеро депутатів ВО «Батьківщина», і по троє депутатів «Голосу» та «Європейської солідарності", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Також депутати "Слуги Народу" придбали в минулому році 20 квартир (загальна вартість 16 млн грн), 5 житлових будинків та 67 земельних ділянок.

Задекларували купівлю квартири Михайло Крячко (м. Київ, 1,4 млн грн), Олексій Устенко (власність дружини, м. Київ, 5 млн грн), Павло Халімон (м. Прилуки, 395 тис. грн.), Володимир Гевко (м. Тернопіль, 1,6 млн грн), Володимир Ватрас (м. Хмельницький, 331 тис. грн., м. Хмельницький, 333 тис. грн). Дружина народного депутата Дмитра Гуріна придбала дві земельні ділянки і дачний будинок в Росії.

Нагадаємо, Верховна Рада дев'ятого скликання розпочала роботу 29 серпня 2019 року. Того ж дня було оголошено про створення монокоаліції "Слуги народу". У перший день роботи нового парламенту президент Володимир Зеленський пригрозив депутатам розпуском через рік, якщо вони не виправдають очікувань. Водночас президент висловив надію, що йому цього робити не доведеться.

20 листопада 2020 Зеленський зустрічався з дітьми на форумі "Україна росте разом зі мною" і тоді заявив, що "і цих депутатів уже пора міняти". У травні президент заявив, що не розпустить Раду, поки "Слуга народу" голосуватиме за важливі законопроєкти.

Зазначимо, що за даними КВУ, Рада IX скликання за рік у турборежимі прийняла менше законів, ніж попередники. Також Комітет називав "Слугу народу" найбільш мовчазною фракцією.