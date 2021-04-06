Івано-Франківська облрада вимагає перевиборів у 87 окрузі

Івано-Франківська облрада вимагає визнати вибори у 87 окрузі недійсними і оголосити перевибори.

Про це йдеться на сайті облради.

У зверненні Івано-Франківська обласна рада закликає вищі органи державної влади і ЦВК "взяти на себе відповідальність і забезпечити верховенство права".

Депутати вимагають:

проведення об’єктивного розслідування можливих порушень та притягнення до відповідальності винних осіб;

дати належну правову оцінку діям спецпідрозділу СБУ, який вривався у приміщення ОВК 87;

забезпечити об’єктивне розслідування факту проникнення невідомих осіб у приміщення ОВК;

визнати вибори народного депутата України недійсними та оголосити повторні вибори.

"Те, що діялося [під час підрахунку голосів] з 28-го березня до 4-го квітня, - можливі підкупи людей, перерахунки бюлетенів, встановлення результатів під дулами автоматів, погроз, шантаж та бездіяльність є фактично призначенням кандидата, а не виборами. Під час сумнівного перерахунку на деяких дільницях голова ОВК вчиняв грубі порушення, переривав засідання комісії, яке мало б бути безперервним, закривав приміщення комісії", - цитує звернення "Суспільне".

Голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук зазначив, що звернення не є позицією усіх депутатів, а є нав’язаним поглядом окремого кандидата на події.

"За" звернення проголосували 55 облради .

"Слуга народу" має найменшу фракцію в облраді, у неї всього 9 депутатів, тоді як "За майбутнє" має 16 мандатів (один з них - у Олександра Шевченка). У "Європейської солідарності" 17 депутатів, у "Свободи" - 18, у "Батьківщини" - 14, у "Платформи громад" - 10.

Нагадаємо, що за підсумками проміжних виборів на окрузі №87 (Надвірнянський район та окремі сусідні території) депутатом Верховної Ради має стати Василь Вірастюк зі "Слуги народу". Він набрав лише на 749 голосів більше, ніж його суперник Олександр Шевченко з партії "За майбутнє".

Результати голосування на п'яти дільницях, де нібито перемагав Шевченко, було скасовано. Попри це, Івано-Франківський окружний адміністративний суд відхилив позов з вимогою перерахунку, а ЦВК оголосила вибори такими, що відбулися.