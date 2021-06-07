"Голос" оприлюднив заяву щодо виходу Притули з партії

Партія "Голос" оприлюднила заяву щодо повідомлення Сергії Притули щодо виходу з політсили. У пресслужбі зазначили, що "не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю".

Спільною ціллю політисила називає побудову великої ліберальної партії в України та спільне втілення програмних обіцянок.

"Бажаємо йому удачі в побудові власного політичного проекту, за який він, вочевидь, візьметься, а також у кар'єрі у шоу-бізнесі, яку він успішно продовжує. Оголошення про вихід з партії вимагає письмової заяви, тож ми чекаємо на письмову заяву Сергія Притули про вихід. Те саме стосується тих, хто захоче долучитися до нього, бо сидіти на двох стільцях, по-перше, незручно, а, по-друге, безвідповідально", - висловилися в "Голосі".

У партії зазначили, що бажання окремих партійців відмовитися від програмних засад і йти своїм політичним шляхом не зупиняє процес розбудови партії.

Нагадаємо, що сьогодні Сергій Притула оголосив про рішення вийти з партії через незгоду з політикою нинішнього керівництва "Голосу".