Малюська назвав перших двох кандидатів до реєстру олігархів

Бізнесмен Ігор Коломойський і голова партії Європейська солідарність Петро Порошенко відповідають критеріям, за якими їх можуть включити до реєстру олігархів.

Про це Міністр юстиції Денис Малюська заявив в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера, пише nv.ua.

“У законі зазначено, що якщо твій бізнес-партнер, з яким ти співвласник підприємства, є чиновником або, наприклад, народним депутатом, ти маєш вплив на політичне життя. Партнери пана Коломойського, офіційні, у Верховній Раді є, і він не один, тому пан Коломойський точно потрапляє. Європейська солідарність усвідомлює, що їхній лідер теж автоматично потрапляє в реєстр, і це теж зрозуміло”, – сказав Малюська.

Окрім того, міністр заявив, що включення бізнесменів до такого списку ускладнить роботу компаній, бенефіціарами яких вони є, з іноземними контрагентами.

Малюська додав, що закон про олігархів – тимчасовий. А пізніше ухвалять “цивілізовані механізми”, які дозволять запобігати впливу олігархів на суспільне життя.

Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. Президент розповів, що у олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За його словами, потенційним олігархам дадуть час позбавитися від цього впливу.

Законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" №5559 був внесений до ВР 2 червня.

Проєкт передбачає створення реєстру олігархів за рішенням РНБО, вводить визначення особи, яка має значний вплив на ЗМІ, та зобов’язує подавати “декларації” за контакти з такими особами.

Зеленський запевнив, що якщо хтось домовлятиметься із народними депутатами щодо провалення законопроєкту про статус олігархів, він ініціюватиме проведення всеукраїнського референдуму з цього питання.