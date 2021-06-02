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Повний текст законопроєкту про олігархів - документ

Документ, внесений президентом, Володимиром Зеленським як невідкладний, зареєстрований у парламенті сьогодні.

Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Фото: president.gov.ua

"Лівий берег" публікує текст законопроєкту про олігархів, внесений до Верховної Ради президентом України Володимиром Зеленським.

Документ "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" зареєстрований у парламенті сьогодні.

"Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання надмірному впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), зміст та порядок застосування заходів впливу до цих осіб. Метою цього Закону є подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу, забезпечення національної безпеки України у економічній, політичній та інформаційній сферах, захисту демократії, забезпечення державного суверенітету та уникнення випадків маніпулювання свідомістю громадян умисно спотвореною інформацією задля отримання доступу до ресурсів, належних на праві власності Українському народові", - сказано у преамбулі законопроєкту.

Нагадаємо, 15 квітня президент Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. На пресконференції він пообіцяв, що текст закону буде оприлюднено найближчим часом. Президент розповів, що у олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За його словами, потенційним олігархам дадуть час позбавитися від цього впливу.

20 травня видання ZN.ua оприлюднило частини анонсованого законопроєкту. Згідно з опублікованим текстом, олігархом є людина, яка одночасно бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ та контролює значну за обсягом господарську діяльність.

Раніше основну ознаку олігарха назвав секретар РНБО Данілов. За даними РНБО, наразі в Україні є 13 олігархів.

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