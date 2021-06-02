Зміну групи інвалідності пораненому бійцю вона оцінила у 8 тис. доларів США.

Правоохоронці викрили лікарку Львівського обласного госпіталю ветеранів на вимаганні хабарів під час оформлення інвалідності для учасників АТО/ООС.

У деяких випадках зловмисниця вимагала гроші навіть із тих осіб, які мали законні підстави на отримання інвалідності, інформує пресцентр Служби безпеки України.

"Корупційна схема працювала ще на етапі формування первинних документів. На свої "послуги" зловмисниця встановила різні розцінки. Зокрема, задокументовано, що вона оцінила зміну групи інвалідності пораненому бійцю у 8 тис. доларів США", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали жінку згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання всієї суми хабаря від учасника бойових дій.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання зловмисниці правоохоронці виявили папки з документами бійців АТО та чорнові записи.

Затриманій планується повідомити про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Перевіряється причетність до протиправної діяльності інших посадових осіб госпіталю, військового комісаріату та МСЕК м. Львів.

Раніше двом лікаркам з Києва, які "продавали інвалідність" за $3 тис., повідомили про підозру. За скоєне їм загрожує до 10 років з конфіскацією.