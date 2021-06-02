Справа Шеремета: в суді оприлюднили адвокатське листування
Справа Шеремета: в суді оприлюднили адвокатське листування
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ вилучила 1,7 тонни бурштину під час операції з блокування контрабанди

Загальна вартість каміння оцінюється у 30 млн гривень.

Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України повідомила про блокування потужного каналу контрабанди бурштину. В ході спецоперації, під час якої було проведено 67 обшуків у Рівненській та Київській областях, було вилучено 1,7 тонни каміння загальною вартістю понад 30 млн гривень.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

За даними слідства, угрупування займалось видобуванням та купівлею бурштину великих фракцій на Рівненщині, а потім переправляли його на Близький Схід та в Східну Азію. Товар переправляли літаками у багажі кур’єрів, приховуючи від митного контролю, а також використовуючи підроблені документи ліцензованих надрокористувачів.

Для безпечного обміну інформацією і деталями логістики організатори використовували спеціальне програмне забезпечення. За його допомогою підбирали замовників, слідкували за рухом бурштину до закордонного клієнта та вели фінансову звітність.

Під час обшуків було вилучено більше тонни каміння-сирцю, близько 500 кг бурштину великої фракції та бурштинових виробів, 130 тисяч доларів та 30 тисяч євро готівкою, 40 мотопомп та інше обладнання.

Чотирьом ймовірним учасника угрупування повідомили про підозру за ч. 2 ст. 209 (відмивання грошей), ч. 3 ст. 240-1 (незаконне видобування та продаж бурштину), ч. 1 ст. 255 (участь в злочинній організації) Кримінального кодексу України.

Їх затримано.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, в грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію видобутку бурштину, а в лютому 2020 року вп'ятеро знизила ренту на видобуток бурштину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також