Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України повідомила про блокування потужного каналу контрабанди бурштину. В ході спецоперації, під час якої було проведено 67 обшуків у Рівненській та Київській областях, було вилучено 1,7 тонни каміння загальною вартістю понад 30 млн гривень.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

За даними слідства, угрупування займалось видобуванням та купівлею бурштину великих фракцій на Рівненщині, а потім переправляли його на Близький Схід та в Східну Азію. Товар переправляли літаками у багажі кур’єрів, приховуючи від митного контролю, а також використовуючи підроблені документи ліцензованих надрокористувачів.

Для безпечного обміну інформацією і деталями логістики організатори використовували спеціальне програмне забезпечення. За його допомогою підбирали замовників, слідкували за рухом бурштину до закордонного клієнта та вели фінансову звітність.

Під час обшуків було вилучено більше тонни каміння-сирцю, близько 500 кг бурштину великої фракції та бурштинових виробів, 130 тисяч доларів та 30 тисяч євро готівкою, 40 мотопомп та інше обладнання.

Чотирьом ймовірним учасника угрупування повідомили про підозру за ч. 2 ст. 209 (відмивання грошей), ч. 3 ст. 240-1 (незаконне видобування та продаж бурштину), ч. 1 ст. 255 (участь в злочинній організації) Кримінального кодексу України.

Їх затримано.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, в грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію видобутку бурштину, а в лютому 2020 року вп'ятеро знизила ренту на видобуток бурштину.