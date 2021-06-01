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Рівень антисемітизму в Україні менше, ніж в європейських країнах, - спікер єврейської громади Києва

Після 2014 року ряд євреїв стали приписувати себе до українських націоналістів.

Рівень антисемітизму в Україні менше, ніж в європейських країнах, - спікер єврейської громади Києва
Леонід Барац

Рівень антисемітизму в Україні після розпаду СРСР значно знизився і на сьогодні він нижчий, ніж в ряді європейських країн.

Про це заявив речник столичної єврейської громади Леонід Барац, передає APNews.

Він нагадав, що Україна - друга країна в світі, де і президентом, і прем'єр-міністром одночасно були євреї. За його словами, в Ізраїлі такий факт свого часу викликав неймовірний фурор.

"Звичайно, це так (немає антисемітизму - ред.). Раніше Україна мала кілька погану славу через сумних сторінок історії. Однак у порівнянні з Радянським Союзом ситуація і справді змінилася. Тоді люди змушені були приховувати це, існували певні квоти для вступу до університети ... Зараз вже все нації і народності в Україні живуть комфортно. Особливо це відчулося після 2014 року, коли ряд євреїв взагалі став приписувати себе в українським націоналістам, чого раніше не можна було собі навіть уявити", - сказав Леонід Барац.

Також він підкреслив, що Україна - це країна, в якій указом президента були визнані загальнодержавними три єврейських свята. Крім того, Україна - на 4 місці в світі за кількістю сімей, які рятували євреїв.

Речник столичної єврейської громади зазначив, що хоча в Україні зрідка й трапляються окремі прояви антисемітизму, однак вони все одно "не відповідають тому, що відбувається в Європі". У цьому контексті він згадав напад на синагогу в Відні, антисемітські марші у Франції, а також нападки в Польщі.

Таку ситуацію в Україні Леонід Барац вважає заслугою як держави, так і правоохоронних органів, які "моментально реагують на антисемітські провокації".

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