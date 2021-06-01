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Фонд Ріната Ахметова рятує дитячі життя і дарує сімейне щастя Актуально

1 червня – Міжнародний день захисту дітей. Для Фонду Ріната Ахметова це особлива дата. На сьогоднішній день в активі Фонду – десятки проєктів і програм, спрямованих на допомогу і захист підростаючого покоління.

Серед них особливе місце займають оздоровчі напрями. Так, в рамках проєкту «Рінат Ахметов – Дітям. Здорове серце» маленьким пацієнтам із діагнозом «порок серця» у провідних клініках країни проведено 126 корекційних операцій зі встановлення спеціального імпланта – оклюдера. А у 2018 році для системної та масштабної допомоги дітям із вадами слуху засновано проєкт «Рінат Ахметов – Дітям. Тепер я чую». Високочутливі слухові апарати вже отримали понад 200 малюків з усієї країни.

Фонд також надає психологічну підтримку дітям Донбасу. У 2015 році з'явився проєкт «Рінат Ахметов – дітям. Мирне літо», в рамках якого майже 4,5 тисячі дітей із Донецької та Луганської областей оздоровилися в літніх таборах. Натиск у програмі перебування дітей був зроблений на психологічну реабілітацію. Хлопчиків і дівчаток вчили справлятися зі страхами і знижувати рівень тривоги.

Сьогодні Фонд Ріната Ахметова – єдина в Україні благодійна організація, яка системно й масштабно допомагає пораненим дітям Донбасу. Розуміючи, що до цієї проблеми потрібен особливий підхід, у березні 2016 року Фонд розпочав проєкт «Реабілітація поранених дітей». Завдяки йому тяжкопоранені діти змогли пройти реабілітацію в кращих санаторіях України: відпочити, відновитися фізично й психологічно за індивідуально підібраними методиками. У деяких дітей цей процес займає кілька років, а для багатьох із них відновлення після травм – це на все життя. Для дітей, які отримали поранення, проведено 139 курсів відновного лікування.

Особливим напрямом діяльності Фонду протягом багатьох років є боротьба з сирітством. «Кожна дитина повинна рости в люблячій сім'ї ‒ кожен має право на щасливе дитинство» – цей принцип покладено в основу діяльності програми та порталу «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!». Майже 10 тисяч дітей-сиріт завдяки програмі й порталу змогли знайти маму і тата.

Програма і портал «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!» – лідери в сфері благодійних програм, які змінили в суспільстві ставлення до теми усиновлення, зробили його актуальним і модним. Це сприяло й активізації створення дитячих будинків сімейного типу. Їх популяризація – також одне із завдань Фонду. Завдяки його роботі був створений 41 ДБСТ.

"Оскільки з кожним роком зростає кількість людей, які хочуть усиновити дитину, виникла гостра необхідність у підготовці тренерів, які будуть навчати потенційних усиновителів. Розуміючи важливість процесу всиновлення в Україні, Фонд запропонував розробити навчальну програму для тренерів, які будуть здійснювати підготовку потенційних усиновителів, методичний посібник для їх ефективної роботи, а також зошит для усиновителів. Ми об'єднали кращих експертів і тренерів для того, щоб задовольнити поточні запити суспільства і розробити якісні навчальні матеріали в електронному форматі", – розповіла Оксана Іщук, керівниця проєктів Фонду.

Вона зазначила, що з найперших днів роботи Фонд реалізував і продовжує реалізовувати проєкти національного рівня. В першу чергу вони спрямовані на допомогу людям, порятунок їхнього життя і здоров’я, а також на боротьбу з соціальними проблемами. На сьогоднішній день в активі Фонду – проєкти і програми з гуманітарної допомоги, з підтримки медицини і соціального розвитку, а також із подолання сирітства та популяризації сімейних форм виховання. У цьому напрямі програма і портал «Рінат Ахметов – Дітям. Сирітству – ні!» стали трендсеттерами усиновлення, зробили цей процес актуальним і важливим.

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