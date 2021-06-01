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Тупицький вперше прийшов до суду, але не зʼявилися прокурори

Запобіжний захід ексголові КСУ не обиратимуть.

Тупицький вперше прийшов до суду, але не зʼявилися прокурори
Фото: Макс Требухов

Відсторонений від посади голова Конституційного суду Олександр Тупицький вперше зʼявився на судове засідання у справі про підкуп свідка і дачу неправдивих свідчень, однак, запобіжний захід йому не обирали.

Трансляція засідання відбулась на каналі Судова влада України в YouTube.

Прокурори несподівано відкликали свою вимогу щодо обрання запобіжного заходу Тупицькому, його справа тепер піде в Подільський суд, де її розглядатимуть по суті. Сторона обвинувачення на засідання не прийшла, а передала клопотання про відкликання свого попереднього клопотання щодо обрання тупицькому запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 45 тисяч гривень і заборони зʼявлятися в Конституційному суді.

Захист не заперечував проти такого рішення прокурора.

Після повернення з нарадчої кімнати суддя оголосив, що задовольнив нове клопотання прокурорів, тож було вирішено, що сьогодні запобіжний захід ексголові КСУ не обиратимуть.

Нагадаємо, 25 травня Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора передали суду обвинувальний акт у кримінальній справі проти Тупицького щодо підкупу свідка.

21 грудня минулого року "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков. Після публікації цих матеріалів президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, а потім узагалі скасував його призначення.

19 травня суд в черговий раз відклав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому, бо той знову не з'явився на засідання.

27 травня Голосіївський районний суд Києва закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності Тупицького - щодо конфлікту інтересів і неповної декларації.

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