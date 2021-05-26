ВАКС виправдав суддю з Харкова, яку фігурувала в "газовій справі Онищенка"

Інкриміновану їй статтю у 2020 році визнано неконституційною.

Вищий антикорупційний суд виправдав суддю Господарського суду Харківської області Тетяну Денисюк.

Про це повідомляється на сайті ВАКС.

Вона обвинувачувалась за ч.1 ст. 375 Кримінального кодексу (завідомо неправосудне рішення), формулювання якої у 2020 року було визнано неконституційним. Докази за іншою статтею обвинувачення - ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) - антикорупційний суд визнав недостатніми.

"За результатами судового розгляду суд дійшов висновку, що сторона обвинувачення не надала належних та допустимих доказів, які б у своїй сукупності були достатніми для висновку про вчинення обвинуваченою інкримінованого їй злочину. На переконання колегії суддів, пред’явлене обвинувачення ґрунтується виключно на припущеннях, які, відповідно до положень ст. 373 КПК України, не можуть бути покладені в основу обвинувального вироку", - пояснила позицію суду суддя-спікера ВАКС Катерина Сікора.

За версією Національного антикорупційного бюро, суддя ухвалила незаконне рішення у господарській справі, зобов'язавши державну компанію "Укргазвидобування" передати на користь приватного товариства природний газ, який було арештовано у так званій "газовій справі Онищенка".

Суддя також задовольнила клопотання представника приватного підприємства та зменшила розмір пені, що підлягала стягненню з ТОВ за основним позовом, та відстрочила на один рік виконання рішення щодо стягнення понад 3 млн грн боргу на користь "Укргазвидобування".

Нагадаємо, Конституційний суд вирішив, що стаття 375 КК не встановлює критеріїв неправосудного рішення і дозволяє неоднозначне трактування складу злочину за цією статтею.

Тому КСУ дійшов висновку, що кримінальна відповідальність за постанову "завідомо неправосудне" судове рішення створює ризики і можливості для впливу на суддів внаслідок нечіткості і неоднозначності диспозиції статті 375 КК. Кримінальна стаття для суддів повинна бути сформульована так, щоб жоден державний орган і жодна посадова особа не змогла використати її як спосіб впливу на суддю і втручання в здійснення правосуддя.