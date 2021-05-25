"Все відбувається у таку саму пору року і такі самі дні, як і 7 років тому".

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Військовослужбовець Національної гвардії Віталій Марків, який в Італії був засуджений до 24 років ув’язнення у справі про вбивство італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році, готується до розгляду його справи у касаційній інстанції Рима.

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"Військовослужбовець Національної гвардії України з батальйону імені генерала Кульчицького Віталій Марків бере участь у додаткових слідчих діях Національної поліції України на території телевежі на горі Карачун над містом Слов’янськ для підготовки захисту у касаційній інстанції Риму справи про загибель під час бойових дій італійського фоторепортера Андреа Роккеллі і російського перекладача Миронова. Все відбувається у таку саму пору року і такі самі дні, як і 7 років тому", - написав Шевченко у фейсбуці.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

За словами речника МВС, правоохоронці з’ясовують, де ніс службу Марків, який був його сектор спостереження, чи міг він побачити загиблих на більш ніж 1700 метрів "у зеленці" тощо.

Нагадаємо, український військовий Віталій Марків три роки перебував під вартою в Італії через обвинувачення у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 2014 року в зоні бойових дій на сході України.

Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі.

У листопаді 2020 року, після трьох років несправедливого ув'язнення Віталія Апеляційний суд зняв усі обвинувачення з Марківа. Його вдалося повернути на Батьківщину. Про те, як це сталось, Артем Шевченко, директор Департаменту комунікацій МВС України, в минулому – відомий тележурналіст, зняв документальну стрічку "Позивний Італієць".

11 грудня Басманний суд Москви заочно заарештував Марківа. Він також був оголошений російськими слідчими в міжнародний розшук за обвинуваченням у вбивстві двох осіб на Донбасі.

В МЗС України назвали постанову Слідчого комітету Російської Федерації юридично нікчемною.

Днями стало відомо, що Касаційний суд Італії отримав апеляційні скарги на рішення про виправдання Марківа. Скарги надійшли від Генеральної прокуратури Мілану та родини Андреа Роккеллі.