​Керівницю благодійного фонду, яка працює над створенням центру для онкохворих дітей, допитали у поліції

Керівницю благодійного фонду "Запорука" Наталію Оніпко, яка працює над створенням центру для онкохворих дітей, допитали у поліції.

Про це вона повідомила у фейсбуці.

Вона уточнила, що справу відкрили за "самочинне будівництво".

"Знаєте чим сьогодні займалася президентка благодійного фонду (я). Ні, не шукала нові можливості допомогти підопічними. Я була на допиті. На нас знову відкрили кримінальну справу: підозра про самочинне будівництво. Підозрює нас - сусід. Той самий, який не хоче дихати одним повітрям з лисими дітьми, той що зрізав замок, той, що в 12 ночі спостерігав за пожежею на підвищенні за своїм парканом, той, який пенсіонер МВД", - написала Оніпко.

Як повідомила у коментарі LB.ua Наталія Оніпко, клопотання про відкриття кримінальної справи надійшло на електронну пошту фонду наступного дня після пожежі у березні 2021 року. Однак листа побачили лише цієї п'ятниці, оскільки він потрапив у спам. У листі вказувалося, що у зв’язку з відкриттям кримінальної справи, фонд має подати великий перелік документів до правоохоронних органів. Матеріали наразі знаходяться у прокуратурі. Адвокат фонду готує клопотання про закриття справи.

"Для нашого фонду це не диковинка, адже це вже друга така справа, - говорить Наталія Оніпко. - Ще перед цим, за поданням сусідів, до нас приходила з перевіркою Державна архітектурно-будівельна інспекція. Ми її пройшли. Окрім того у нас була комісія КМДА з перевірки інформації щодо об'єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс, де здебільшого розглядають незаконні забудови. Якимось чином ми — благодійний фонд, який на придбаній нами ділянці з усіма дозвільними документами, будує будинок — туди теж потрапили".

Наталія Оніпко говорить, що заяву про «самовільне будівництво» подав сусід, який проживає поруч з центром «Дача».

"Це якби я сиділа у свої квартирі і писала на свого сусіда заяви, що мені здається, що він злочинець. Я усміхаючись вже збирала всі необхідні документи, бо це не вперше. Але щоразу це три години мого часу, який мені доводиться витрачати, бо сусід-пенсіонер МВС просто вміє писати заяви, клопотання і реєструвати справи", - говорить Наталія Оніпко.

Президентка фонду "Запорука" також розповіла про стан розслідування пожежі, яка трапилася у березні цього року. За словами Наталії Оніпко, у заяві про підпал вона вказала, що у скоєному підозрює саме сусіда. Однак досі його не викликали на допит навіть як свідка, оскільки поліція чотири рази не змогла вручити чоловіку повістку. Наразі слідство проводить експертизи будівельних матеріалів.

Нагадаємо, у березні у Києві сталася пожежа на будівництві центру для онкохворих дітей "Дача", де пацієнти могли б перебувати разом з батьками в період реабілітації. Вогнем пошкоджено стіни й вхідні двері, а також від високої температури тріснули шибки у вікнах.

Оніпко розповіла, що подала заяву в поліцію. За її словами, вона не може вказати на когось конкретного, але припускає, що підпал може бути пов’язаний з їхнім конфліктом із сусідами: ті відкрито їй заявляли про небажання бачити поряд хворих дітей.