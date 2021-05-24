Кіберфахівці Служби безпеки заблокували схему несанкціонованого збуту спеціальної техніки для прихованого аудіо- та відеозапису, яку використовують правоохоронці під час проведення оперативно-розшукових заходів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

https://lb.ua/news/2019/10/17/439953_nabu_gbr_poluchili_pravo_proslushku.html

Співробітники спецслужби встановили, що оборудку організувало керівництво комерційної структури у Запоріжжі.

"Ділки мали офіційну ліцензію на продаж спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (СТЗ) виключно державним структурам. Втім, всупереч закону, зловмисники налагодили систематичну реалізацію спецзасобів приватним особам. Замовники отримували можливість незаконно проводити негласний аудіо- та відеоконтроль за громадянами", - йдеться у повідомленні.

У ході оперативно-розшукових та процесуальних дій правоохоронці отримали зразки спецтехніки, яку учасники злочинної групи незаконно реалізовували «клієнтам» через поштові канали зв’язку. За результатами проведених судових експертиз з’ясовано, що незаконно збуті зловмисниками предмети є СТЗ.

Під час санкціонованого обшуку в офісі підприємства співробітники Служби виявили та вилучили: зразки спецтехніки, бухгалтерські документи, технічну документацію, інші матеріали щодо незаконної реалізації СТЗ, електронне листування із замовниками.

Фото: ssu.gov.ua

Директору, заступнику директора та працівнику підприємства-ліцензіата, який відповідав за виготовлення СТЗ і документації до них, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу.

Фото: ssu.gov.ua

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у липні 2015 року СБУ вилучила у Києві валізку для прослуховування ціною у $200 тисяч. Комплекс здатний одночасно прослуховувати 128 абонентів. Пізніше з'ясувалося, що цей комплекс використовували під час Майдану для прослуховування опозиційних лідерів.