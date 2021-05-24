До складу злочинної групи входили мешканці Харківської, Київської та Сумської областей

Контррозвідники Служби безпеки України на Харківщині викрили і блокували спробу незаконного переправлення до Росії партії військових товарів на загальну суму понад 100 тисяч доларів США.

Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили мешканці Харківської, Київської та Сумської областей, інформує пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисники скуповували комплектуючі на вторинному ринку у приватних комерсантів. Ділки, поза митним контролем, автотранспортом вивозили до Росії комплектуючі. Потім посередник перепродавав обладнання авіаційної, танкобудівної та радіоелектронної галузей оборонним підприємствам РФ.

Під час завершального етапу спецоперації правоохоронці провели 16 обшуків. Вилучено комплектуючі до військової техніки, штампи для підроблення технічної документації, печатки комерційних структур, бухгалтерські документи, чорнові записи, чеки, засоби зв’язку та інші докази протиправної діяльності.

Наразі слідчими органів безпеки вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

"Також спецслужбою перевіряється можлива причетність учасників злочинної групи до постачання українським оборонним підприємствам "б/в" комплектуючих до військової техніки. За однією з версій, обладнання ділки скуповували на території Росії та в Україні, а потім піддавали "косметичному ремонту" та забезпечували підробленою технічною документацією", - сказано в повідомленні.

Раніше СБУ запобігла вивезенню до Центральної Америки обладнання для військових кораблів.