У Чернігівській області затримали двох співробітників патрульної поліції, які вимагали з водіїв хабарі.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Зазначається, що хабарі поліцейські вимагали з водіїв за непритягнення їх до адміністративної відповідальності.

“Працівники Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили, що окремі співробітники Управління патрульної поліції вимагали з водіїв хабарі. Задокументовано два факти вимагання за непритягнення осіб до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння”, - йдеться у повідомленні.

Для отримання хабарів патрульні залучили посередника, який одержав у одного водія 7 000 гривень, в іншого - 6 000 і передав їх поліцейським.

Поліцейських затримали безпосередньо після передачі їм грошей. Наразі їм готується оголошення підозри.

Чернігівською обласною прокуратурою за обома епізодами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди). Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Нагадаємо, 21 травня співробітниці державної установи "Київський слідчий ізолятор" повідомлено підозру в одержанні неправомірної вигоди за створення особливих умов утримання.