В Одеському суді завершилися дебати в апеляції на вирок Стерненку

В Одеському апеляційному суді завершилися дебати у розгляді оскарження вироку Сергію Стерненку та Руслану Демчуку в справі про викрадення Сергія Щербича. Вчора Щербич вперше за весь час розгляду справи в судах з'явився на засідання.

Рішення орієнтовно буде оголошено о 14 годині 31 травня, повідомляє кореспондент LB.ua. Тим часом активісти вже оголосили акції "Покажіть нам справедливість!" на підтримку Стерненка, аходи плануються на 22 травня у Києві під Офісом президента та в інших містах.

"Поки що в нас в Україні людей відправляють за ґрати через політичні мотиви, а не тому що так вимагає закон. Ми спеціально не проводили акції протягом засідань, аби показати, що ми ніяким чином не тиснемо на суд. Зараз суд пішов до нарадчої кімнати і вони мають там перебувати до винесення рішення, тому суботньою акцією ми не тиснемо на суд", - вважає Стерненко.

Крім дебатів, сьогодні в суді слухали балістичного експерта щодо зброї, знайденої при обшуку в Стерненка.

Адвокати Стерненка просять виправдальний вирок і вважають, що юридично це можливо, хоча в Україні такої практики немає. Адвокат Вадим Оксюта заявив, що довіряє суду.

Сам засуджений підсумував свій виступ словами "Вимагаємо справедливість".

Прокуратура просить додатково вісім місяців до вироку Демчуку, оскільки суд не врахував попередні судимості щодо нього.

Нагадаємо, що 23 лютого Приморський районний суд Одеси оголосив вирок Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні в 2015 році людини - Сергія Щербича. Стерненка позбавили волі на сім років і три місяці та визнали винним за усіма статтями. Це незаконне зберігання зброї, викрадення людини (звільнили від покарання через строки давності), напад з метою заволодіння чужим майном. Аналогічний вирок отримав і Демчук.

Мова йде про викрадення депутата Комінтернівської райради Одеської області від проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича. Він заявив, що його викрали та катували, вимагаючи від нього відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату.

Після вироку Стерненко та Демчук перебували під вартою, аж поки 9 квітня Одеський апеляційний суд пом'якшив запобіжні заходи і відправив їх під домашній арешт.

Новина про вирок Стерненку спричинила масові протести в кількох містах України, наймасштабніші пройшли у Києві. На одній акції, яка відбувалася під Офісом президента, активісти побили скло в будівлі та розписали стіни. Після цього правоохоронці почали декілька кримінальних проваджень за хуліганство, зокрема і щодо одного з організаторів акції Сергія Філімонова.