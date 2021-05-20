Фото: mvs.gov.ua

В Україні затримали двох найвпливовіших "злодіїв у законі" на прізвисько "Умка" та "Лаша Сван". Їм інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у відповідному кримінальному статусі - статтю 255-1 Кримінального кодексу України.

Про це повідомили Міністерство внутрішніх справ і голова МВС Арсен Аваков.

Правоохоронці встановили усі сфери їхньої діяльності та зв’язки. Ці особи з "верхівки" злочинного світу утворювали злочинні угруповання та контролювали через своїх представників криміналітет у державі, підбурювали до вчинення нових злочинів та спричиняли появу додаткових загроз для безпеки громадян.

Продовжуємо непримиренну війну з організованою злочинністю - @NPU_GOV_UA затримала двох найвпливовіших «ворів у законі» в Україні. Нове законодавство, політична воля і фах оперативників поступово винищують це ганебне кримінальне явище. Ми не зупинимося. https://t.co/UIaVzWXHFW pic.twitter.com/XYJUX6nNvw — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 20, 2021

Відомо, що "Умка", коронований у 2014 році, та "Лаша Сван", "злодій в законі" з 1995-го, здобули свої високі "звання" від топпредставників російського кримінального світу. Вони вважалися одними із найвпливовіших "злодіїв у законі" в Україні та контролювали криміналітет одразу в кількох областях – Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.

19 травня поліцейські затримали "Умку" в аеропорту Дніпра під час спроби виїхати з країни, "Лашу Сван" - у готелі.

Наразі їм готують повідомлення про підозру. Тривають обшуки.

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "злодія в законі" набула чинності в Україні з червня минулого року, після ухвалення відповідних змін у законодавство.

14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців.