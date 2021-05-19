Національна поліція склала адміністративний протокол на харків'янку, яка, образившись на прикордонників, влаштувала показову розправу над паспортом України.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Жінка разом з трьома дітьми 17 травня збиралась летіти до Туреччини, але не мала згоди від батька. Тому через кордон її не пропустили. Вона намагалася пояснити, що батько - іноземець, але це також має підтверджуватися документами, яких у жінки не було.
У відповідь на дії прикордонників жінка зняла відео, в якому назвала закони України грьобаним і викинула свій паспорт. "Ми сьогодні не полетіли в Стамбул. Ми не змогли полетіти в силу певних причин українського законодавства. Вдруге купуємо квитки. Полетіли", - сказала жінка, викидаючи паспорт. Те саме зробили і її діти, сказавши при цьому: "Україна, йди-но ти до дупи".
За словами Геращенка, 19 травня жінці вручили адміністративний протокол за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст.184 КУпАП (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей), коли вона вдруге приїхала в аеропорт уже з правильно оформленими документами.
"За образи на адресу держави і народу України у нас не передбачено відповідальності. На жаль... А ось за дрібне хуліганство і невиконання обов'язків по нормальному вихованню дітей, відповідальність нехай не велика, але є", - написав Геращенко.
Заступник міністра вважає, що жінка сама винна у штрафі, бо незнання законів не звільняє від обов'язку його виконувати.