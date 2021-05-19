Жінка кидалась документами після того, як її не пропустили за кордон.

Національна поліція склала адміністративний протокол на харків'янку, яка, образившись на прикордонників, влаштувала показову розправу над паспортом України.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Жінка разом з трьома дітьми 17 травня збиралась летіти до Туреччини, але не мала згоди від батька. Тому через кордон її не пропустили. Вона намагалася пояснити, що батько - іноземець, але це також має підтверджуватися документами, яких у жінки не було.

У відповідь на дії прикордонників жінка зняла відео, в якому назвала закони України грьобаним і викинула свій паспорт. "Ми сьогодні не полетіли в Стамбул. Ми не змогли полетіти в силу певних причин українського законодавства. Вдруге купуємо квитки. Полетіли", - сказала жінка, викидаючи паспорт. Те саме зробили і її діти, сказавши при цьому: "Україна, йди-но ти до дупи".

За словами Геращенка, 19 травня жінці вручили адміністративний протокол за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст.184 КУпАП (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей), коли вона вдруге приїхала в аеропорт уже з правильно оформленими документами.

"За образи на адресу держави і народу України у нас не передбачено відповідальності. На жаль... А ось за дрібне хуліганство і невиконання обов'язків по нормальному вихованню дітей, відповідальність нехай не велика, але є", - написав Геращенко.

Заступник міністра вважає, що жінка сама винна у штрафі, бо незнання законів не звільняє від обов'язку його виконувати.