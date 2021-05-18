Військовий комісар за посередництвом свого знайомого отримав 1100 доларів США за ухилення новобранця від військової служби.

Фото: dbr.gov.ua

Військовий комісар Індустріального районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова затриманий при отриманні хабара.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“За даними слідства, військовий комісар за посередництвом свого знайомого отримав 1 тис. 100 доларів США за ухилення новобранця від військової служби. За таку суму посадовець військкомату обіцяв сприяти в отриманні так званого «білого квитка» – документу військового обліку для громадян, звільнених від призову за станом здоров'я”, - йдетьсяу повідомленні.

ДБР затримало військового комісара та посередника 17 травня 2021 року під час отримання другої частини коштів у сумі 600 доларів США у робочому кабінеті.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Наразі готується повідомлення затриманому про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням.

Фігуранту загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, 17 травня у Луганській області затримали військового комісара, який вимагав від місцевого жителя 1,5 тисячі доларів хабаря за допомогу в ухиленні від строкової служби.