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У Миколаєві затримали рекордну контрабанду, товар вивантажують другу добу

На іноземному судні під мішками з цементом привезли 13 тонн взуття, одягу, парфумів тощо.

У Миколаєві затримали рекордну контрабанду, товар вивантажують другу добу
Фото: dpsu.gov.ua

На теплоході з цементом, який прибув у Миколаївський порт, виявили 13 тонн контрабанди - взуття, спортивних костюмів, купальників, парфумів, автозапчастин тощо. Вивантаження рекордної партії контрабанди триває другу добу, інформує пресслужба Державної прикордонної служби.

Незаконний вантаж виявили вчора, 17 травня. Наразі слідчі дії продовжуються та встановлюється коло причетних до незаконної оборудки осіб. Триває вивантаження біг-бегів (м’яких контейнерів) з контрабандним крамом. 

Зверху судно дійсно було завантажене цементом, під яким ховали більш коштовний товар.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Станом на 8:00 вже вивантажено три чверті контейнерів з незаконним товаром.

Після проведення відповідних експертиз та перерахунку буде встановлена сума оцінки товарів, інформують у Держприкордонслужбі.

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