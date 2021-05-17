У Київському слідчому ізоляторі відкрито оновлений корпус, відремонтований за норвезьким зразком. Про це повідомляє пресслужба Мінюсту.

“Приведення у відповідність до міжнародних стандартів комунально-побутових та санітарно-гігієнічних умов утримання засуджених та осіб, взятих під варту, є одним із основних завдань, визначених в рамках реалізації Стратегії реформування пенітенціарної системи України до 2026 року. Сьогодні ми зробили перший вагомий крок до його реалізації”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом було оновлено 18 камер: 14 двомісних та 4 одномісні.

Кожне приміщення оснащене холодильником, мікрохвильовою, телевізором, стаціонарним телефоном, Wi-Fi, кнопкою екстреного виклику охорони, камерами відеоспостереження.

“Облаштування таких новеньких камер дасть можливість забезпечити дотримання прав людини в слідчому ізоляторі. До того ж, ці платні камери генеруватимуть сотні тисяч гривень додаткових коштів для ремонту безкоштовних приміщень”, - сказано у повідомленні.

Окрім оновленого корпусу СІЗО було також відкрито музейну експозицію, присвячену періоду функціонування державної установи “Київський слідчий ізолятор”.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що платні камери в українських слідчих ізоляторах станом на кінець березня принесли державному бюджету вже 3 млн гривень.