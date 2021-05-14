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Генпрокурорка констатувала сплеск спроб суїциду серед українських підлітків

Також залишається високим рівень тяжких злочинів, скоєних стосовно дітей.

Генпрокурорка констатувала сплеск спроб суїциду серед українських підлітків
Фото: Макс Требухов

В Україні залишається високим рівень тяжких злочинів, скоєних стосовно дітей. У 2021 році також відзначається сплеск спроб суїциду серед підлітків.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила на міжнародній конференції "Світ без насильства", передає "Інтерфакс-Україна".

"Стурбованість викликає високий рівень тяжких та особливо тяжких злочинів, в яких потерпілими є діти, перш за все, умисних вбивств, замахів, зґвалтувань", - сказала генпрокурорка.

Торік, за її словами, жертвами умисних вбивств і замахів на них стали 63 дитини.

"У країні цього року ми всі спостерігаємо сплеск спроб суїциду серед підлітків. Тільки з початку року зареєстровано 90 суїцидальних випадків, в той час як за весь минулий рік їх було 123, а в 2019 році - 111", - підкреслила Венедіктова.

Вона також звернула увагу на те, що збільшилася кількість дітей, які постраждали від кримінальних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством.

Як повідомляли, в лютому зафіксовано кілька випадків навмисного отруєння таблетками серед неповнолітніх. Так,у Боярці на Київщині померла дівчинка, а її подруга опинилася в лікарні. Наступного дня в Умані ліків напилися дві восьмикласниці. Їх госпіталізували.

За словами лікарів, тенденція суїцидальних настроїв серед молоді в останні місяці дуже зросла. І якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, випадково, то зараз вони розуміють, що роблять.

Нагадаємо, представники влади зверталися до батьків з проханням бути уважнішими до дітей та слідкувати, щоб вони не стали учасниками груп у соцмережах, де на них психологічно тиснуть та змушують завдавати собі шкоди.

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