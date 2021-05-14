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Ексдиректор підприємства КМДА отримав підозру в розтраті на ремонті в "Сяйві книги"

Сума збитків становить 620 тисяч гривень.

Ексдиректор підприємства КМДА отримав підозру в розтраті на ремонті в "Сяйві книги"
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Національна поліція та прокуратура повідомили колишньому директору КП "Міський магазин" про підозру в розтраті 620 тисяч гривень (ч. 4 ст. 191 КК України) під час ремонту в книжковому магазині "Сяйво книги".

Про це повідомляється на сайті Київської міської прокуратури.

"Слідством встановлено, що комунальним підприємством «Міський магазин» було проведено процедуру закупівлі щодо реставрації приміщення в житловому будинку - пам’ятці архітектури, містобудування, історії місцевого значення, у якому понад пів століття знаходиться книжковий магазин «Сяйво книги». У подальшому, підозрюваний, перебуваючи на посаді директора КП «Міський магазин», з метою заволодіння бюджетними коштами підписав акти приймання виконаних будівельних робіт та акт вартості устаткування, достеменно знаючи про те, що такі устаткування не змонтовано, а роботи вказані у актах, не виконанні у повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Суму розтрати встановлено за результатами судової будівельно-технічної експертизи.

Нагадаємо, що у 2019 році КП "Міський магазин" провело тендер на реконструкцію нежитлового приміщення на вулиці Велика Васильківська, 6, де знаходиться "Сяйво книги". Його наслідком стало відкриття муніципального кафе "Сяйво кави" в підвальному приміщення магазину.

 З 2016 до 2020 року директором КП "Міський магазин" був Андрій Андрущенко.

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