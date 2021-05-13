Печерський районний суд Києва обрав нардепу ОПЗЖ Віктору Медведчуку цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Справа стосується підозри у порушенні законів війни шляхом сприяння передачі Росії інформації про нафтогазову ділянку "Глибока" в Криму і завдання збитків Україні в 38 млрд гривень. Також йому інкримінують державну зраду.

І адвокатам, і прокурорам у їхніх клопотання відмовили. Медведчук має здати паспорти і прибувати на вимогу правоохоронців. У разі невиконання вимог захід можуть зробити більш жорстким. Електронний браслет на політика не вдягали.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Андрій Оленін

Слухання тривало понад сім годин. До нарадчої кімнати суддя пішов о 19:45, повідомив кореспондент LB.ua. Медведчук сказав, що буде вирішувати, чи будуть подавати апеляцію.

Прокуратура клопотала про утримання під вартою із альтернативною застави у 300,9 млн гривень. Адвокати заявили, що Медведчук взагалі не отримав письмову підозру, тож і обирати запобіжний захід йому не можна. Вони також сказали, що Медведчук не може внести заставу, бо його рахунки арештували у межах накладених санкцій. Сторона захисту просила відмовити у застосуванні будь-якого запобіжного заходу.

Докладніше про те, що відбувалося під час засідання, читайте тут.

Медведчуку та його колезі Тарасу Козаку інкримінують поки що три епізоди. Перший – замах на розкрадання українських природних ресурсів у Криму. Після окупації Криму Медведчук перереєстрував пов'язану із ним компанію "Нові проекти" як російську. Ця компанія мала дозвіл на видобуток корисних копалин з нафтогазової ділянки "Глибока", що розташована на півострові. Перереєстрація дозволяла сплачувати податки окупантам, а не Україні.

Другий і третій епізоди – сприяння створенню російської агентурної мережі та передача спецслужбі РФ секретної інформації про прихований підрозділ ЗСУ. Слідство вважає, що Медведчук "злив" дані про особовий склад і підготовку прихованого підрозділу ЗСУ Козаку, який перебував у Росії. Ймовірно, це було зроблено з метою передачі даних російським спецслужбам.

Нагадаємо, що 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри нардепам Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів (порушення норм та правил війни). Тим часом у будинку Медведчука і його офісах пройшли обшуки. За даними ЗМІ, охоронці нардепа не дали слідчим вручити йому підозру і запевняли, що його немає. Згодом Медведчук заявив, що його справді у той день не було – він з дружиною нібито перебував у сусідній області.

На брифінгу голова СБУ Іван Баканов заявляв, що нардеп Козак зараз перебуває у Росії, а Медведчук - в Україні.

12 травня Медведчук прийшов до генпрокуратури. Йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.