Слідчі назвали основну причину катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвим

Основною причиною падіння літака АН-26 біля Чугуєва Харківської області у вересні 2020 року, внаслідок якого загинули 26 військовослужбовців, був дозвіл на злети конвеєрним способом.

Про це повідомив начальник слідчого відділу Державного бюро розслідувань України Вадим Приймачок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Основною причиною трагедії є незаконний дозвіл керівником польотів на аеродромі "Чугуїв" на злети зазначеного літака конвеєрним способом. Такі дозволи відбувалися протягом останніх чотирьох польотів перед трагедією, що, фактично, призвело до того, що під час заходу на останній зліт, коли була виявлена поломка системи ПРТ-24, що свідчила про некоректну роботу лівого двигуна, але через те, що відбувався конвеєр, зазначена поломка не змогла бути виявлена екіпажем своєчасно", - сказав Приймачок.

За його словами, екіпаж злетів із цієї поломкою, проте керівники польотів не надали практичної допомоги екіпажу в подальших діях для безпечної посадки літака.

"Внаслідок того, що екіпаж був недостатньо підготовленим до польотів уночі, за відсутності допомоги з боку керівництва, відбулося його падіння з подальшими трагічними наслідками", - зазначив Приймачок.

Начальник слідчого відділу ДБР зазначив, що однією з причин цієї трагедії була видача начальником Харківського національного університету Повітряних сил рішень, а також затвердження зазначених рішень командувачем Повітряних сил, які передбачали виконання окремих вправ літаком АН-26Ш, котрі не передбачалися керівництвом до експлуатації зазначеним літальним апаратом, а також документів, які передбачали спільну підготовку курсантів-льотчиків і курсантів-штурманів на одному літаку, що не гарантувало безпеки зазначених польотів.

"Такі спільні підготовки курсантів-штурманів і курсантів-льотчиків відбувалися і під час трагічних подій 25 вересня", - додав Приймачок.

За його словами, ще однією зі встановлених причин катастрофи є те, що під час навчальних польотів керівництво університету допускало польоти літаків із перевищенням їх допустимої злітно-посадкової маси.

"Зокрема, відбувалися постійні змішування таких членів екіпажу-курсантів та постійні перевищення кількості курсантів на борту літака. У нашому випадку, що стосується 25 вересня, на борту літака замість визначених нормативами десяти курсантів-штурманів у салоні літака перебували аж 20, тобто вдвічі більше", - пояснив Приймачок.

Він додав, що передбачалася участь у польоті ще двох курсантів.

Слідство встановило, що ще однією з причин трагедії є незаконний допуск до виконання польотів командира екіпажу, який не мав права цього дня виконувати польоти вночі, оскільки він не поновлював навичок польотів уночі протягом понад 11 місяців, пояснив Приймачок.

"Відповідно, цього дня він не впорався з ситуацією, оскільки не мав відповідних навичок", - сказав він.

Приймачок наголосив, що ще однією з причин трагедії, встановлених слідством, стало те, що як помічники командира екіпажу до виконання польотів були допущені два курсанти-льотчики четвертого курсу, які не мали права виконувати зазначені обов'язки, оскільки були тільки на стадії проходження відповідної програми навчання і не завершили її.

"Як встановило слідство, всі ці дії - а саме змішування екіпажів курсантів-льотчиків і курсантів-штурманів, перевищення їх кількості під час польотів, здійснення злетів конвеєром - робилися задля економії часу на польоти, а також економії пального, якого не вистачало для забезпечення належного виконання програм підготовки льотчиків і штурманів. Однак жодним чином, на нашу думку, не можна зіставляти економію лічених хвилин і літрів пального із життям 26 загиблих військовослужбовців", - зазначив він.

Приймачок повідомив, що за період слідства слідчі ДБР здійснили понад 150 різних експертиз, допитали понад 70 свідків, родичів загиблих як потерпілих, а також курсанта, який вижив у катастрофі.

Нагадаємо, 25 вересня біля Чугуєва на Харківщині впав літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ, що виконував тренувальний політ. Загинули 19 курсантів третього і четвертого курсів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ і 7 офіцерів. Одному курсанту вдалося врятуватися. Головними причинами катастрофи названо відсутність дієвого контролю за виконанням польотів з боку посадових осіб Національного університету Повітряних сил, системні порушення правил виконання польотів, недостатню професійну підготовку екіпажу в надзвичайних ситуаціях.

За обвинуваченням у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України) судитимуть: